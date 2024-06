Ludzie nie zdają sobie sprawy że imigranci z afryki/nielegalna imigracja to nie jest coś chwilowego czy problem jakkolwiek do rozwiązania, będzie tylko gorzej i więcej. Asymilować to się może co najwyżej ukrainiec albo hindus/turas którzy przyjechali do roboty a nie afrykańce którzy będą się trzymać we własnych grupkach i tworzyć getta. Zanim się obejrzysz to twój wnuk będzie jednym białym w klasie a twoje marzenie o oddzieleniu państwa od kościoła zmieni się Pokaż całość