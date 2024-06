Czy tak ciężko napisać:



Kilkaset naruszeń polskiej granicy przez Białoruś

Kilkaset prób przerzutu migrantów przez Białoruś

kilkaset prób naruszeń polskiej integralności terytorialnej przez Białoruś

a następnie powziąć odpowiednie kroki przeciwko Białorusi?



Tymczasem politycy dyskutują na ten temat jako "wybuch kryzysu migracyjnego na granicy".



Jeżeli nie potrafimy nawet zdefiniować problemu i będziemy bać się Białorusi to my to wojnę hybrydowa po prostu przegramy, już przegrywamy, bo w Afryce na przerzut przez Białoruś czeka Pokaż całość