Normalne, że jak mi nie działało to kilka razy odswiezalem. Takich jak było wielu i jak przestaliśmy, to zaczęło to jakoś działać.



Można mówić, że stałem za atakiem na TVP i jutro po mnie wpadną?



"Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 15 lat bezwzględnego więzienia. Prokurator Ewa Mitnik mówi, że 40 letni Michał B. Stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze hakerskim. Jego działania najprościej można opisać tak: Wciskał regularnie klawisz F5 wraz Pokaż całość