Eksperci to, eksperci tamto. Specjaliści to, specjaliści tamto. Ten kraj jest na jakiś mocnych psychotropach. Tyle mamy w tym kraju takich tuz, a doprowadzono do tego, że 21 letni żołnierz dostał prymitywnym narzędziem. Co go zaprowadziło drugą stronę. Jak dziękuję za ten system i tych rządzących od 24 lat.