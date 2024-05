Pomijając inne błędy, około 19:40 pojawia się popularna teza o znikających czy odparowujących ciałach w okolicy ground zero. Wybuchy były na wysokościach 500-600 metrów; do powierzchni ziemi docierało o wiele za mało energii, by tam kogoś odparować. Bezpośrednio pod wybuchem w Hiroshimie energii promieniowania termicznego wystarczyłoby do odparowania warstwy wody o grubości 2.2 milimetra. Temperatury niektórych ciemnych i źle przewodzących ciepło materiałów wzrosły nawet do 1800 stopni Celsjusza, ale tylko w cienkiej Pokaż całość