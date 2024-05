Ja pierdziele... co za piekło. Jak macie w życiu dobrze, jesteście stabilni emocjonalnie, to róbcie dzieci i wychowujcie je normalnie, bo niestety takie zachowania są cedowane i nie ma innej opcji ukrucenia tej karuzeli spierdoIenia...



Ten dzieciak po takiej tresurze to już ma zmarnowane życie prawdopodobnie. Nie jego wina, ale schematy się powiela i powtarza...