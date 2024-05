Takie walki i wałeczki to panie w każdym powiecie. Jak polska długa i szeroka. To się akurat jakieś pasy przed wyborami pomaluje, drogę naprawi, dni pierdziszewa dolnego zaprzyjaźniony manager wspomoże hojnym datkiem jako sponsor. Po wyborach po malutku trzeba oddawać długi.

Kto płaci? Nie wójt przecież i inny prezydent. Jak deweloper był po naszej stronie, to mu się drogę do osiedla zrobi. No takie tam normalnie jak to w Polsce. Nigdy tego Pokaż całość