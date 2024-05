Malo kto korzysta z telegrama tylko z uwagi szyfrowanie. Zaleta sa grupy, stickery, spolecznosci, mozliwosc wyslania plikow bez kompresji oraz swietne aplikacje klienckie na wszelkiego rozdaju platformy

Jak ktos chce prywatnosci to niech patrzy na signal. Plus szyfrowanie w telegramie to jest w wiekszosci przypadkow na "żądanie" ktore trzeba wlaczyc recznie (secret chat), a nie domyslnie jak w wielu innych komunikatorach.