Zastanawiam się dlaczego nikt takich zeznań nie weryfikuje chociaż z grubsza. Już za samo wpisanie braku jakichkolwiek środków pieniężnych jest odpowiedzialność karna zagrożoną karą nawet do 6 lat pozbawienia wolności. No bo przecież chociażby wypłatę pobierał, a w oświadczeniu nie ma kwoty minimalnej więc trzeba podać nawet 1 zł.

I jak ktoś kto nie ma nic może zajmować jakieś stanowisko? Przecież do roboty nie dojedzie, bo na paliwo nie ma.