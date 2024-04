Najciekawsze szlaki turystyczne Warmii i Mazur zebrane w jednym miejscu, by podpowiedzieć co warto zobaczyć w tym regionie. Szlak Kopernikowski, Zamków Gotyckich, Jakubowy, Szlak Połamanych Semaforów, szlaki kajakowe, szlaki żeglowne (nasz ulubiony z Giżycka do Węgorzewa) i MDWE70.