Dzisiaj w wiadomościach na Polsacie słyszałem jak tusk mówił wesołym głosem, że baby do samorządów bo mężczyźni się nie nadają do rządzenia. Wybraliście sobie partię, która pluje mężczyznom w twarz a niektórzy jeszcze za to dziękują. No nie wiem, może faktycznie wyborcy popisów na to zasługują.