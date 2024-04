Myślę, że z hotelem poselskim to jak z Las Vegas co się dzieje w hotelu poselskim, zostaje w hotelu poselskim stwierdził natomiast jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.



Niestety, jak lubię Pana Krzysztofa to tu się nie zgadzam. Poseł jest osobą publiczną 24 H a w dodatku hotel poselski też jest za publiczne pieniądze. Chciałeś władzy to i musisz brać odpowiedzialność za swoje zachowanie. Wszystko co się tam dzieje, jest za Nasze Pokaż całość