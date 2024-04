Nie trzeba narodowego szowinizmu by potępiać Hamas. Każdy powinien potępiać organizacje terrorystyczną, która atakuje cywili i dopuszcza się okrutnych zbrodni. Uprzedzając teksty "Ale Izrael!" to oczywiście Izrael popełnia zbrodnie wojenne w Gazie, ale to nie usprawiedliwia terroryzmu i to już na pewno nie w takiej formie jak ten od Hamasu.