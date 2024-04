W roku 2021 ukazała się w języku angielskim książka "The Human-Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World" polski tytuł na jaki można przetłumaczyć to “Zespół człowiek-maszyna: jak stworzyć synergię między człowiekiem i sztuczną inteligencją, która zrewolucjonizuje nasz świat”. Przykłady, którymi posługiwał się autor piszący pod pseudonimem często były związane z wojną toczoną przez Izrael. Sam pseudonim autora brzmi: "Brigadier General Y.S." .

