Dlaczego zawsze w takich komunikatach musi być "tyle i tyle zabitych w tym tyle kobiet i dzieci"? O ile dzieci rozumiem w pełni ale podkreślanie kobiet w ofiarach a meżczyzn cywili to nie? Mężczyzni cywile to są mniej wartościowi od kobiet cywili? Przecież to absurd. W dodatku w takiej gazie gdzie hamas działa bez umundurowania to każdy mężczyzna w sile wieku jest uznawany za potencjalny cel przez idf, no ale trzeba pchać Pokaż całość