Pracowałem w tej firmie kilka miesięcy i spróbuje opisać swoje doświadczenia, może komuś się przyda w podjęciu decyzji czy tam pracować. Sam proces rekrutacyjny bardzo na plus, szybko sprawnie, co jakiś czas telefon HR z updatem. Niestety później będzie tylko gorzej. Zostałem zatrudniony do działu IT jako programista. Pierwsza czerwona lampka zaświeciła mi się jak usłyszałem, “jesteśmy tu jak rodzina”.Pracują tam ludzie którzy są tam 5+ lub nawet 10+ lat. Niestety w praktyce wyglądało to tak że my tu jesteśmy rodzina a ty jesteś obcy. Onboarding polegał na serii prezentacji i slajdów. Było tego dość sporo, cala infrastruktura i procesy, większość jednego dnia. Ciężko było to wszystko zapamiętać, a później byłem z tego odpytywany jak w szkole przez pana Tech Managera. Jak po jakimś czasie pytałem pana Tech Managera żeby mi coś przypominał to dostawałem odpowiedź “że było to na onboardingu”. Druga czerwona lampka zapaliła mi się na jednym z pierwszych spotkań 1:1 panem Tech Managerem. Bez ogródek i skrępowania powiedzial mi ze jest u nich duza rotacja, “przed Tobą to sporo deweloperów się tu przewinęło” i że zwolnił jednego z nich, bo odmówił zrobienia czegoś, na co się nie zgadzał. Pan Tech Manager to król i władca tego działu i musi wiedzieć o najdrobniejszym szczególe. Dotnetowiec z 30-letnim doświadczeniem. Często będzie o tym mówił i lubi jak ktoś komplementuje jego “dokonania”. Ogłoszenie, na jakie zaaplikowałem dotyczyło pozycji Mid/Senior. Posiadałem ok. 3 lat doświadczenia więc teoretycznie łapałem się na poziom Mid. Pierwsze zadanie, jakie mi przydzielono polegało na przeniesieniu całej funkcjonalność ze starego systemu i przypisanie jej do nowego. Miałem na nowo sam zaprojektować architekturę, uwzględniając zaawansowane wzorce projektowe z którymi nie miałem żadnego doświadczenia. Nie miałem nawet możliwości zapoznania się z kodem w prostszych zadaniach i od razu przydzielono mi zadanie z którym nie jedna osoba z większym doświadczeniem miałby problemy. Opis zadania nie posiadał żadnych wymagań oraz narzędzi jakie ma użyć. Moje pierwsze rozwiązanie działało, ale pan Tech Manager powiedział że to kompletnie złe. Jak poprosiłem o jakieś wytyczne to powiedział żebym zapytał drugiego dewelopera który pracuje tam jakieś 10 lat. Po uzgodnieniu z nim przygowalem druga wersje, oczywiście ta też kompletnie zła. Powiedziałem mu że jeśli nie da mi jasnych instrukcji to tego nie przygotuje bo nie czytam w jego myślach, i się zaczęło. Jednego dnia mówił żeby zastosować to,a następnego to zmieniał na cps innego. Dodawał jakieś elementy, a żeby po krótkim czasie je usuwaċ i tak w kółko. Dawał nielogiczne i sprzeczne ze sobą instrukcje i ciagle mial pretensje ze cos nie działa, a sam takie rozwiązania narzucał.