Za chwilę pojawią się podobne paradokumenty na temat domniemanych zbrodni prof. Glapińskiego, włącznie z tym, że to dzięki niemu nagrania z obalenia rządu premiera Olszewskiego zostały zachowane. To było jego grzechem pierworodnym. Cały ten spektakl medialny po to, by legitymizować barbarzyńskie działania nowej władzy, która przez 100 ostatnich dni dostarczała widzom przedstawień, wręcz sensacyjnych (siłowe przejęcie telewizji, włamania do domu Ziobro, wyciaganie ludzi z pałacu Prezydenta itp.) po to, aby odwrócić uwagę Pokaż całość