To była kwestia czasu, w każdym sprzęcie z czasem poznajduje się takie luki. A luki sprzętowe mają to do siebie, że są nienaprawialne bez rewizji układu. Intel miał swojego Meltdown/Spectre i z nowszych RIDL/Downfall itp, AMD miało Zenbleed i Inception, Apple ma GoFetch. Praktycznie za każdym razem winowajcą są mechanizmy mające poprawić wydajność - prefetchery, cache, wykonywanie spekulatywne itp.



