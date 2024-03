Czy w wyborach do parlamentu EU startuje jakas partia ktora całkowicie sprzeciwia się tym wszystkim różowym i zielonym ładom, fit for 55 i najlepiej chce wypier.. z władz EU vor der Leyen i cały ten smutny gang od mowienia ludziom jak mają żyć ? A jeśli taka partia istnieje, to poproszę o link do programu :))