Pod koniec lutego IDF otworzył ogień do ludzi którzy przyszli po pomoc, był to chyba gdzieś w okolicach Nablusu, w wyniku tego około 100 osób zaginęło a ponad 200 było rannych

Pamiętam retorykę w izraelskich mediach

- wersja pierwsza: do nikogo nie strzelaliśmy samym się zadeptali. Pamiętam bo sprawdzałem co znaczy słowo "trampling"

- wersja druga, jak wyszło że wielu ludzi ma rany postrzałowe: no tak strzelaliśmy ale tylko dlatego że nasi Pokaż całość