Odwołają się do naczelnego sądu administracyjnego. Nie będzie żadnego zamknięcia Turowa dopóki jest tam węgiel brunatny. Rząd ma duże pole manewru by zabezpieczyć wydobycie węgla jak i produkcję energii w elektrowni. Cała imba wzięła się z nieudolności czempiona Sasina i jego pseudonegacjacji z Czechami. Tego typu decyzje nic nie znaczą, podobnie jak opinia pisowca z solidarności przedstawiona w tym artykule by zrobić clickbait.