Wziął za to 350 koła a praktycznie nie musiał nic prawie robić, taka kasa to 2x więcej niż oszczędności życia przeciętnego emeryta, poza tym wydano kupę kasy na reklamy szczepień i na same szczepionki, wały jakie szły są tak potężne że 2 pokolenia by zajęło wyjaśnianie wszystkich kradzieży, sam Szumowski wziął 300 milionów i zniknął, jeszcze pluł na Polaków jadąc na kanary mając covida i w sytuacji gdzie rząd namawiał aby wypoczywać Pokaż całość