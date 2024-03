unijna armia? dobre sobie! już wyobrażam sobie ciąg dowodzenia: Scholz - Macron i niezbędny telefon do Putina z pytaniem, czy on te czołgi naprawdę wysłał do Europy, czy to tylko incydentalne naruszenie granicy w trakcie manewrów. Po uzyskaniu zapewnienia, że to wypadek w trakcie pracy, elity europejskie uspokoiłyby opinię publiczną, przekonując, że rosyjskie tanki na ulicach nie stanowią realnego zagrożenia i że za chwilę armia rosyjska wróci do siebie.



