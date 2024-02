Na reddicie był temat o tym że Trump to Hitler bo nowy dyrektor wyborca Trumpa zrezygnował z co miesięcznych pokazów drag queen. Tam to już jest sroga odklejka. Ilu z was zdaje sobie sprawe że w Ameryce w publicznych szkołach od tak są organizowane regularnie przedstawienia i tańce facetów przebranych za babe które nawiązują do pedalskich burdelki z przed 100lat