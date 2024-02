Nie wiem co w tym interesującego. Córka Prezydenta, zwłaszcza gdy za naszą granicą toczy się wojna, bezdyskusyjnie musi podlegać obowiązkowej ochronie SOP. Skoro kot wymagał weterynarza, to musiała do niego pojechać. Where problem?



*tak poza wszystkim czytając wspomnienia różnych ludzi, to gwarantuję Wam że ta córka tak naprawdę, to wolałaby mieć normalne życie, bez ochrony. Ale nie moze i to nie do końca jej wina. Ja też nie jestem fanem Andrzeja, ale Pokaż całość