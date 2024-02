Oryginalny wywiad z Premierem Grecji https://www.primeminister.gr/2024/02/26/33749.



Nie ma mowy o tym że Polska,Estonia,Łotwa,Litwa i Wielka Brytania optowały za opcją włączenia się do bezpośredniego konfliktu w przeciwieństwie do tego co sugeruje https://wykop.pl/link/7378573/litwa-lotwa-estonia-polska-i-wielka-brytania-za-wyslaniem-wojsk-na-ukraine i podany w nim link do greckiego serwisu pronews https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/k-mitsotakis-den-prokeitai-na-steiloume-strato-stin-oukrania-poies-einai-oi-xores-pou-theloun-na-steiloun-dynameis-edo-kai-tora/