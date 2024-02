rzad nie moze sie na postulaty rolnikow zgodzic. Za duzy nacisk UE, a oni na bank tego nie cofna bo to jest maly krok w wielkim planie. Do tego to bedzie sygnal dla innych ze mozna przeciwstawic sie UE. UE ma zasade ze z ludzmi sie nie negocjuje tak jak z "nie niegocjujesz z terrorystami" zeby ich nie zachecac spelnianiem żądania Jestem mega ciekaw co zrobia.