Nie słyszałem o tej powszechnej praktyce. Ona przed niczym nie chroni jeśli chcesz odejść możesz złożyć wypowiedzenie z winy pracodawcy. Sąd pracy nawet tego nie bada, pracodawca może się ubiegać o odszkodowanie do wysokości wynagrodzenia za okr. wypowiedzenia jeśli zdecyduje się iść do sądu ale w to wątpię.