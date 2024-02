W USA rzadzi kompleks militarno-przemyslowy, a nie dziadek z demencja, ktory nie wie, ktoredy zejsc z podestu.

Porozumienia w sprawie rozejmu pomiedzy Rosja a Ukraina rozgonili, propozycje rozejmu w strefie Gazy zawetowali...

Bardzo chetnie tez by pewnie zobaczyli Europe umierajaca za ich interesy i obrone petro-dolca na wojnie z Rosja.

Rosja, Chiny czy Iran to zlo, ale USA to wcale nie lepszy rak tej planety.