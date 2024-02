A co w Fame robi Boxdel? Zbywał udziały i co? Nadal je zbywa? Co robi Wardęga? No teraz może mieć "przypał", ale na własne życzenie. Także obecność tego czlowieka nie powinna dziwić. Tam nie ma moralności. Zresztą przypominam jak wszyscy tam buczeli i gwizdali na takiego przygłupa co żonę swojego trenera dyma. Kojarzycie? A teraz jest idolem i jak krzyczy, żeby publika przeklinała to przeklinają i wyzywają kogo tam wskaże.



FameMMA to Pokaż całość