Powoli realizują, na razie to mamy pigułkę dzień po i przymierzają się do aborcji do 3 msc. ciąży. Akurat postulaty pustych cichodajek które nie potrafią się zabezpieczyć zostaną najszybciej zrealizowane. Następnie wezmą się pewnie za związki partnerskie... No i oczywiście pushbacki, o tym nie zapomną. Na 60k w obecnej kadencji zabraknie już czasu