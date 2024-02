Po raz kolejny noszę wrażenie że w tego typu dyskusjach konieczny jest zegar wyłączający mikrofon.

Bo w sumie to wiem o co poszło, ale nie słyszałem argumentów i nie wiem jak się to skończyło.

No chyba że politycy chcieli po prostu drzeć łącha, do na sejmie nie bardzo można.