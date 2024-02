Młodsi wyborcy nie pamiętają, ale PiS kiedyś werbalnie (!) przeciwstawiał się nadużywaniu władzy czy wałom. Kampania 2015 była przepojona duchem (rzekomej!) walki ze zgnilizną władzy. PiS wygranymi wyborami uratował nas od rządów PO. Po dojściu do władzy robili dokładnie to z czym deklarowali walczyć. Po 8 latach PO uratował nas od rządów PiS.



Polska polityka ma problem. My mamy poważny problem.