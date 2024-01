Zależy do czego chce się taką taczkę używać.



Na typową polską budową gdzie połowa robi na czarno, to taka taczka musi być do oporu idiotoodporna i z jak najmniejszą liczbą elementów, które mogą się zepsuć. To będzie przeorane w każdy możliwy sposób i te uchwyty w końcu się zepsują. Na budowie to czasami jak koło jest dobrze napompowane to już taczka ma sprawność legendarną xD



Od czasów kiedy dorabiałem sobie na budowie