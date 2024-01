Dla wyjaśnienia, główna część wyspy to bieda i syf, mała wysepka w prawym górnym rogu tj Paradise Island to praktycznie terytorium USA, wszystko zadbane, bezpiecznie, same luksusowe hotele z pełną ochroną. Statki przypływają do portu i turyści na ogół wybierają się na wspomnianą Paradise Island, Nassau jest odradzana do zwiedzania z uwagi właśnie na wysoką przestępczość.