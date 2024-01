To niemiecka zagrywka: Polacy się nie zgodzą bo narusza to nasze normy więc niemaszki będą forsować pomysł otoczenia Odry ochroną środowiskową, która uniemożliwi żeglugę. A jeśli będzie zgoda to niemaszki powiedzą, ze żeglować nie można bo to jeszcze bardziej rzekę zatruje. Oczywiście cały czas jest to batalia o port kontenerowy w Świnoujściu