Polacy nie mogą być wymieniani jako ofiary ponieważ stanowiliby sporą konkurencję dla jedynych oficjalnych ofiar IIWŚ.

Piszcie mu to w komentarzach. Niech to wybrzmi. Kulturalnie i rzeczowo ale niech to wybrzmi. To YT i każdy wie jak to działa. My sobie na wypoku możemy prawic gorzkie żale ale w ten sposób do szerszej publiki nie dotrzemy.