Niech spieprza.



Promuje się takich zadymiarzy i nakręca nasz udział w wojnie. Wojna to nic ciekawego. Pieniacze niech #!$%@?ą.



Jakie to jest w ogóle chamskie. Typowi się nie podoba dyktatura na Białorusi i chce ją obalić. W porządku - to jego pogląd. Ale wpierniczanie w ten problem kraju, którego to w ogóle nie dotyczy czyli Polski to już #!$%@?ństwo na całego.



I potem jeszcze Polak-debil promuje takiego frajera robiąc z tego znalezisko.