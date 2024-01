Z tej strony twórcy Wypieku spod #wypiekmobilny , nieoficjalnej aplikacji mobilnej dla Wykopu. Mamy nadzieję, że rok 2023 był dla Was rokiem pełnym rogali. Z okazji jego zakończenia przygotowaliśmy dla Was indywidualne podsumowania Waszej aktywności na portalu. Podobne inicjatywy znane są już z innych portali jak np. Reddit Recap, czy Spotify Wrapped. Chcieliśmy stworzyć coś w podobnym duchu, ale z dedykacją dla Wykopowiczów. Zapraszamy do konkretów ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Jak sprawdzić swoje podsumowanie?

Bardzo proste! Wystarczy wejść do Wykopu z poziomu Wypieku. Możesz go pobrać tutaj (wymagana wersja 1.2.3+) i zalogować się w nim na swoje konto. Wtedy na samej górze stronie głównej znajdziecie baner przenoszący Was do podsumowania.