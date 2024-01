Manipulacja. TVN wybrało sobie te gazety co piszą pochlebnie.

Wystarczy poszperać w Internecie a można się dowiedzieć, że inne media piszą co innego.

Fakt jest jeden, chyba żadne medium nie pisze pochlebnie o pisie, ale to nie znaczy, że wszyscy są zachwyceni sposobem rządzenia przez Tuska.

Jest bardzo dużo głosów krytycznych.