Za co Cię minusują?Najlepsze jest to, że gdyby w trakcie pobicia wpadła policja i by go obezwładniła to filmik z tej czynności byłby w gorących z tytułem POLICJA ZNOWU BIJE OBYWATELI.Nagranie oczywiście z telefonu i wrzaski karyny w tle ZOSTAWCIE GO #!$%@? ON NIC NIE ZROBIŁ