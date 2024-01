Ogórek i Ziemkiewicza,

to jest największy absurd. Można się kłócić czy mógł czy nie mógł K&W ułaskawić, ale w tym wypadku to jest plucie ludziom w mordę, bo ta dwójka była skazana na grzywnę i przeprosiny. Więc cyk ułaskawienie by nie musieli przepraszać. Dramat.