Zniszczenie nordstreamów to dla Polski jest najważniejsze wydarzenie ostatnich kilku lat. Bez tego nowy Ribbentrop-Molotov miałby się jak najlepiej. A tak niemiecka gospodarka ledwo zipie bo została ustawiona na tani ruski gaz. Co za tym idzie innowacyjność też podupadnie. Już teraz niemieckie elektryki przegrywają z chińskimi. A do tego stracili polityczną maczugę na Europę środkową.



Jedyny minus to wzrost niezadowolenia w Niemczech i wzrost poparcia AfD. Ale czy i tego nie możnaby Pokaż całość