PO to się wprost lubuje w obrzydliwej antypolskiej propagandzie za pieniądze podatników jak nie "Nasze matki nasi ojcowie" gdzie Polacy OCZYWIŚCIE są przedstawiani jako dzikusy i antysemickie bestie gorsze od samych Niemców to teraz to ścierwo. Fajne te zmiany w TVP XD, swoją drogą neuropki ja mam kamyczek nr 2137 do swojego ogródka, a wy odpowiedź na pytanie dlaczego chlimp chlimp konfederaci nie poparli masowo Trzaskowskiego.



Pokaż spoiler