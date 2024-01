Akcja tureckich służb przeciwko Mosadowi to tylko pierwszy krok. Izrael nie ma pojęcia, na co nas stać - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Mosad publikował w Turcji "podejrzane oferty pracy", a odpowiadający na nie kandydaci - w tym cudzoziemcy - byli wykorzystywani do śledzenia...