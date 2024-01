Niezależny sąd to był wtedy kiedy sędziowie z Iustititi chodzili w marszach poparcia dla Donalda Tuska, jak prezydent rozmawia z sędzią sądu najwyższego to jest już sądownictwo zależne od rządu.

Tak samo jak Tusk mógł zamawiać sędziów i prokuratorów na telefon to były niezależne instytucje, ale jak Ziobro dawał im oficjalne informacje drogą służbową to już była skrajnie upolityczniona prokuratura.