mozna uzyć innych narzedzi sledczych, tu było chyba zlecenie na udupienie leppera, moze sie nei udało to udało sie sex afere sfabrykowac i samobójstwo. To jakby żona chcąc spraewdzić wiernosc meża posyałała mu coraz alkohole i napaloną 20 latkę.

Od poczatku pis stosuje taktyke"nie wazne srodki, liczy sie cel" Co gorsze ten cel to nie wyrywanie chwastów tylko władza sama w sobie. Władza nie demokratyczna.