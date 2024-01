Chciałem podzielić się z Wami, Mirki i Mirabelki, moim zdaniem ciekawym wydarzenie/zjawiskiem związanym obuwiem zimowym znanej marki. Nie są to żadne gorzkie żale.

Kilka lat temu żona kupiła za kilka stówek fajne zimowe buty, pancerne wydawałoby się, North Face Chillcat. Zakładała je w mieście od wielkiego śniegu i znacznych minusowych temperatur, czyli może 2 razy w sezonie. Ślady zużycia znikome. Do dzisiaj... W Warszawie jest około -11C. Po jednej godzinie na powietrzu buty dosłownie rozpadły się na jej oczach, od stanu bdb do biodegradacji. Ja rozumiem, że w mieszkaniu było 20C na plusie a na zewnątrz 30 mniej, ale to nie Koło Podbiegunowe. Jest już dawno po gwarancji. Ale ciekawe, co na to North Face, który wydawałoby się nie produkuje butów na jeden raz a na lata. A miałem kupić podobne synom...