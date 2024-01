Rodzaj hobby, który odchodzi do lamusa bo za dużo spędza się nad nim czasu, a za mało pieniędzy. Modele papierowe to dopiero był wypas.



Już ponad dekadę temu to samo wydarzyło się w sporcie amatorskim. Więcej kasy na gadżety i nowe pierdoły, a mniej czasu na uprawianiu tego sportu. Zapytajcie na forum rowerowym jaki jest sens płacenia 800PLN za koszulkę i zasugerujcie, że szybciej ani fajniej w niej się nie jeździ.