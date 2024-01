Silne mrozy na północy Europy spowoduje wzrost popytu na prąd. ceny w Finlandii sa 2x większe niz w Polsce. Polska eksportuje energie z węgła do zielonej Szwecji ratujac Skandynawów. A gdyby tak Polska tez postawila na "zieloną energię" to skad by kupili?